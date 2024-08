Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (16) no Bairro Cidade do Sol, em Juiz de Fora, por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado após ser acusado de estuprar a ex-enteada, de 9 anos, em São José dos Campos, São Paulo.

De acordo com o delegado responsável pela prisão, Daniel Buchmüller, em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), os investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora localizaram o homem, que vivia com uma namorada e duas enteadas e trabalhava como marceneiro no município.

