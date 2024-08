Em função do fechamento de um trecho do Acesso Norte para realização da “Corrida Duque de Caxias” no domingo, 18, a partir de 7h30, a linha 727 (Bairro Araújo) terá seu itinerário alterado até o término do evento e liberação da via.

Confira o itinerário alternativo durante o evento:

Sentido/bairro:...,Av. Garcia Rodrigues Paes, Rua Senhorinha Pires, Av. Jornalista Djalma Medeiros, Praça Manoel Visona Marques, passagem de nível Bairro Barbosa Lage, Av. Juscelino Kubitschek, passagem de nível Bairro Araújo, Rua Maria Eugênia, Rua Coronel Alcindo Nunes Pereira, Rua Dr. Luis Paleta, Rua Eugênio de Montreal, Rua Maria Eugênia, passagem de nível para acessar a Av. Juscelino Kubitschek sentido Benfica e acessar Rua Maria Eugênia, Rua Rafael Merula, Rua José Epifânio – ponto final.

Sentido bairro/Centro: Rua José Epifânio – ponto final, Rua Maria Eugênia, Av. Juscelino Kubitschek, passagem de nível Bairro Barbosa Lage, Rua Honório de Brito, Av. Garcia Rodrigues Paes,...

Já no dia 17, sábado, a Rua Tenente Luiz de Freitas será fechada a partir das 8h30 para realização de um evento da comunidade. As linhas 111, 112, 119, 120, 122, 123, 124, 126 e 132 deverão realizar o desvio pela Rua Santa Terezinha até a liberação da via.