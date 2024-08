Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) durante uma operação de rotina na AMG 3085, km 0, em Juiz de Fora. Segundo os militares uma abordagem a um veículo VW T-Cross com a placa SJB4B36. O condutor do veículo, ao avistar a abordagem, tentou fugir do local, mas foi abordado.

Conforme a PMR, durante a abordagem, o condutor apresentou contradições em suas respostas, o que levantou suspeitas na equipe de investigação. Após trabalho de identificação veicular realizado pelas equipes, foi confirmado que o veículo abordado estava clonado. O carro verdadeiro, que também é de propriedade da Localiza Rent a Car, tinha a placa SJB4B35, e era de mesmo ano e modelo.

Ao ser questionado, o autor alegou ter adquirido o veículo clonado em uma negociação, pagando R$ 79 mil por um carro que, segundo a tabela Fipe, tem o valor de R$ 136 mil. Além disso, foi constatado que o autor possui registros anteriores como vendedor de veículos clonados.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O veículo clonado foi apreendido e recolhido ao pátio credenciado.