Em virtude de uma manutenção em uma unidade da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) nesta terça-feira, 20, os bairros Cidade do Sol, parte do Santa Maria e adjacências podem ter o abastecimento de água, momentaneamente, interrompido. Os trabalhos acontecem na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Cidade do Sol, com duração prevista entre 8h e 17h.

A Cesama informa que o fornecimento de água será normalizado assim que o serviço estiver concluído, se normalizando ainda na noite desse mesmo dia.