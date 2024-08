A onda de calor que chegou em Juiz de Fora na última sexta-feira (16) deve continuar ao longo da semana, com temperaturas máximas previstas de até 29°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade enfrentará temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar.

De acordo com o Climatempo, nesta terça (20), a mínima será de 18°C e a máxima de 28°C, com sol predominando durante o dia e céu aberto à noite. Na quarta (21), as temperaturas variam entre 15°C e 26°C, com sol e algumas nuvens. Para quinta (22), a previsão é de mínima de 16°C e máxima de 27°C, com sol e névoa fraca ao amanhecer. Já na sexta (23), o clima esquenta um pouco mais, com mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Não há previsão de chuva para esses dias.