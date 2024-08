A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) localizou e apreendeu maconha, crack e cocaína em uma área de vegetação na Rua das Flôres, no Bairro Grama, em Juiz de Fora. A ação foi realizada na tarde dessa segunda-feira (19).

Com a ajuda do cão Brasão, das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram apreendidos os seguintes materiais:

40 tabletes de maconha;

195 pinos de cocaína;

323 pedras de crack.



Os suspeitos envolvidos fugiram do local e não foram encontrados até o momento.

Tags:

PM | Polícia