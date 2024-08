A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) apreendeu 1.343 litros de azeite de oliva com indícios de falsificação em três estabelecimentos da cidade. A ação ocorreu a pedido da Polícia Federal em conjunto com o Ministério da Agricultura entre sexta-feira (16) e segunda-feira (19).

No estabelecimento Eficaz Distribuidora, foram apreendidos 805 litros de azeite da marca Monte Verde e 135 litros da marca Grego Santorini. No Comilândia da Rua Santa Rita foram recolhidos 135,50 litros da marca Monte Verde e 15,50 litros da marca Foro de Galícia. Na unidade situada no bairro Manoel Honório foram 17,50 litros da marca Grego Santorini e 234,50 litros da marca Monte Verde.

A fiscalização também encontrou irregularidades como divergências no registro do produto e falta de informações nos rótulos. Todo o material apreendido será encaminhado para análise do Ministério da Agricultura. Em caso de irregularidades, o consumidor pode fazer uma denúncia no Procon pelos telefones (32) 3690-7610 e (32) 3690-7611 ou pelo WhatsApp (32) 98463-2687.