Uma mata próxima ao Morro do Cristo, em Juiz de Fora, pegou fogo na noite dessa terça-feira (20). Os Bombeiros foram acionados por volta das 21h, quando um homem notou uma intensa fumaça saindo da área.

Segundo a corporação, o combate foi iniciado com o uso de água. Naquele momento, três equipes de Bombeiros atuavam nos pontos com maior incidência de chamas. As causas do incêndio não foram identificadas

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "os militares extinguiram os focos aos quais tiveram acesso, [...] alguns pontos ainda não foram totalmente extintos e os trabalhos devem continuar hoje [21]."