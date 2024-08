Em Juiz de Fora, um ônibus urbano bateu em um muro próximo ao clube de tênis Dom Pedro II, na Avenida Brasil, após perder o controle na manhã desta quarta-feira (21). Apurações iniciais indicam que o acidente ocorreu devido a uma falha mecânica, que impediu o motorista de frear o veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CB), o veículo seguia no sentido Zona Norte-Centro no momento do acidente. Aproximadamente 50 passageiros estavam a bordo, sendo 35 sentados e 15 em pé.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para o local, onde realizaram a triagem e atendimento das vítimas. No total, 20 pessoas precisaram de assistência, sendo 19 passageiros com ferimentos leves e o motorista com ferimentos moderados. Desses, oito pacientes foram socorridos e levados para as unidades de saúde da cidade, e as outras pessoas foram atendidas e liberadas no local.

O Corpo de Bombeiros Militar isolou a área afetada para preservar a cena e evitar riscos adicionais. Além disso, como a estrutura frontal do imóvel sofreu danos significativos, comprometendo sua estabilidade, a Defesa Civil foi acionada para avaliar a segurança do local, enquanto a Polícia Militar e agentes de trânsito gerenciavam o tráfego na área.

A perícia foi realizada para apurar as causas do acidente.

A reportagem solicitou mais informações ao Consórcio Via JF, empresa responsável pelo veículo, e aguarda retorno.