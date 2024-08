O Corpo de Bombeiros (CB) informou que a mata próxima ao Morro do Cristo voltou a pegar fogo, em um incêndio de grandes proporções, na noite dessa quarta-feira (21), em Juiz de Fora. Os focos haviam sido controlados no período da manhã, mas reapareceram na tarde do mesmo dia. Nesta quinta (21), o incêndio já se encontra controlado e o local está sendo monitorado para evitar que ocorra novamente.

De acordo com a corporação, durante a noite e a madrugada de quarta, oito militares atuavam no local e utilizaram 13.500 litros de água. Dessa vez, como os focos se concentraram em locais muito íngremes, com chamas altas, as guarnições não conseguiram se aproximar, mantendo apenas o monitoramento da progressão das chamas. Além disso, outros fatores que interferiram no combate foram a escuridão da noite, a característica rochosa da região e os ventos, que aumentaram os riscos de um combate direto. Em nota, o CB informou que "os militares permaneceram durante toda a madrugada acompanhando a progressão do incêndio no local, garantindo a segurança das residências".

A Prefeitura de Juiz de Fora também publicou, nessa quarta, uma nota de esclarecimento sobre a ocorrência. Confira:

"Três guarnições do Corpo de Bombeiros atuam intensamente no combate e controle desses focos, com o apoio da Defesa Civil do município, Guarda Municipal e Secretaria de Mobilidade Urbana; não há risco de qualquer imóvel ser atingido, em função do monitoramento que os bombeiros estão realizando; em função do volume de fumaça que toma conta do local, o acesso à área está impedido, com fiscalização de agentes de trânsito; o trabalho de combate ao fogo está concentrado na parte superior e inferior, próximo às residências; a Defesa Civil acompanha permanentemente a área e está em plantão, atenta para qualquer situação."

Quando questionado sobre o levantamento da área afetada pelas chamas, o CB informou que essa informação deve ser repassada quando a ocorrência for finalizada.