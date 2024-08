No próximo sábado (24), o Complexo Esportivo do Colégio Metodista Granbery, em Juiz de Fora, será palco do SESI Day. O evento, com entrada gratuita e aberto ao público, ocorre das 9h às 13h e marca a inauguração da nova Escola SESI Granbery na cidade.

Segundo a organização, durante dia a comunidade poderá conhecer as instalações da nova escola e participar de diversas atividades, como oficinas esportivas e culturais. Haverá também brinquedos infláveis e uma apresentação da equipe de robótica do SESI, que demonstrará suas criações tecnológicas.

O evento inclui distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de atrações como pula-pula, touro mecânico, castelo escorregador, mini futebol inflável, e atividades como pintura e desenho. Também serão exibidas tecnologias como óculos de realidade virtual e tablets.

A Escola SESI Granbery começará a oferecer educação infantil, ensino fundamental e ensino médio a partir de 2025.