Três homens, de 24, 27 e 29 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de um rapaz de 29 anos, ocorrido em maio deste ano, no Bairro Santo Antônio, foram presos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (22), em Juiz de Fora, durante a operação Zelumem.

Segundo a PC, os investigados foram localizados em residências nos bairros Santo Antônio e São Benedito. Junto com dois dos suspeitos, a equipe de policiais civis que investiga homicídios em Juiz de Fora também apreendeu cerca de 150 pinos de cocaína.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Camila Miller, as investigações seguem em andamento para localizar todos os envolvidos no crime.

O crime

Conforme apurado, em 17 de maio, a vítima estava em um veículo no bairro Santo Antônio quando dois indivíduos se aproximaram e realizaram diversos disparos. O laudo pericial apontou que 16 tiros acertaram o homem, que morreu no local.

As investigações indicam que a motivação do crime estaria ligada ao envolvimento da vítima com a ex-companheira de um dos suspeitos. Z

Zelumem

"Zelumem", que deriva do latim "zelumen" e do grego "zelozus", significa ardor, calor, fervor e intenso desejo. A palavra deu origem ao termo "ciúme" em português, o que seria o principal motivo do crime.

Homicídio de casal

A delegada Camila Miller informou, ainda que, na última terça-feira (20/8), um suspeito de 19 anos foi preso, no bairro Progresso, por envolvimento no homicídio de um casal, de 22 e 24 anos, encontrado enterrado em um pasto no bairro Parque Guarani, em março deste ano.

O inquérito segue em apuração para identificar todos os envolvidos e as circunstâncias do fato.