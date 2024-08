Na madrugada desta sexta-feira (23), um foco de incêndio já combatido ressurgiu na mata próxima ao Morro do Cristo, em Juiz de Fora. Além do controle de outros focos isolados e já contidos dentro da área queimada, os Bombeiros seguem atuando no combate a essa reignição — quando uma chama previamente extinta volta a incendiar devido à presença de brasas ocultas que não foram identificadas durante o rescaldo.

De acordo com a corporação, desde o início do combate, que começou na última terça-feira (20), já foram utilizados 68 mil litros de água para apagar as chamas.

Em nota, os Bombeiros orientaram a população a entrar em contato com o Corpo de Bombeiros caso percebam alguma chama, informando o local para que a guarnição possa se deslocar até o ponto indicado.