Na tarde dessa quinta-feira (22), uma casa pegou fogo na Avenida Sete, no Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora. O incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, começou em um lote vago próximo à edificação, propagando-se para um cômodo da casa — que estava cheio de materiais recicláveis e roupas — e atingindo mais dois cômodos em seguida.

As equipes dos Bombeiros empregaram cerca de 2.500 litros de água no combate ao incêndio, controlando as chamas e realizando o rescaldo para evitar que surgissem novos focos. A estrutura da residência, que já se encontrava em situação precária, foi severamente danificada. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação detalhada da edificação.

Ainda conforme os Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas os danos materiais foram consideráveis, afetando tanto a estrutura da residência quanto os pertences pessoais do morador.