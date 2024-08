Em um contexto de crescente descontentamento entre os usuários do transporte público em Juiz de Fora, a empresa responsável pelo sistema coletivo de ônibus enfrenta críticas em relação à manutenção de seus veículos, mesmo após ter recebido R$ 160 milhões em subsídios. O valor foi repassado pela Prefeitura de Juiz de Fora entre julho de 2021 e julho de 2024, conforme estipulado pela lei 14.209 de 15 de julho de 2021, que visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do serviço.

Apesar dos vultosos subsídios destinados à manutenção e melhoria do sistema, recentes acidentes envolvendo ônibus da empresa revelam uma realidade preocupante. O mais recente incidente ocorreu na manhã dessa quarta-feira (21), quando um ônibus da linha 711 (Barreira do Triunfo) perdeu o controle e colidiu com um muro próximo ao clube de tênis Dom Pedro II, na Avenida Brasil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a falha mecânica foi identificada como a causa primária do acidente, impedindo que o motorista freasse o veículo. Aproximadamente 50 passageiros estavam a bordo no momento da colisão, e 20 pessoas precisaram de assistência médica. Entre os feridos, 19 eram passageiros com lesões leves e o motorista apresentava ferimentos moderados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para o atendimento das vítimas, com oito sendo levadas a unidades de saúde e as demais recebendo atendimento no local.

A estrutura frontal do imóvel atingido sofreu danos significativos, levando a Defesa Civil a avaliar a segurança do local. Enquanto isso, a Polícia Militar e agentes de trânsito cuidaram da gestão do tráfego na área afetada.

A situação levanta questões sobre a eficácia do uso dos subsídios recebidos, especialmente em relação à manutenção e segurança dos veículos. A falta de confiança dos usuários na qualidade do serviço continua a crescer, enquanto as autoridades e a empresa tentam identificar e corrigir as falhas que têm contribuído para os recentes acidentes.

As investigações continuam, e o compromisso das autoridades e da empresa em resolver os problemas do transporte público será crucial para restaurar a confiança dos usuários e garantir a segurança nas vias da cidade.

O Acessa questionou o ViaJF sobre a manutenção dos veículos e os subsídios recebidos, porém, o Consórcio não quis se manifestar.

O Portal também questionou a Prefeitura sobre a fiscalização dos veículos, em nota, o Executivo destacou que, "a fiscalização é realizada diariamente nas ruas e nas garagens (no início de operação). A vistoria é feita e, quando há algum veículo com problema, é realizada a autuação imediata do ônibus e sua substituição".

Usuários relatam problemas

Usuários de algumas linhas de ônibus na cidade relataram vários problemas nos carros, como portas quebradas, goteiras e elevadores para pessoas com deficiência que não funcionam. De acordo com a moradora do Bairro Fontesville, Cláudia Candiá, os problemas com a linha 620 são recorrentes e atualmente os moradores estão se juntando para entregarem um abaixo-assinado ao ViaJF.

Veja abaixo alguns registros feitos pelos passageiros:

FOTO: Claudia Candiá - ônibus amarrado com linhas

FOTO: Cláudia Candiá - Goteira em Ônibus

FOTO: Claudia Candiá - Passageira se molha com goteira de ônibus

O Acessa repassou todos estes problemas ao Consórcio ViaJF, mas a empresa não se manifestou.