O delegado Rafael Gomes, que foi detido na Casa de Custódia da Polícia Civil em Belo Horizonte há menos de duas semanas, conseguiu uma decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em uma decisão proferida na sexta-feira (23), o STJ determinou a substituição da prisão preventiva de Gomes por medidas cautelares.

Com essa decisão o ministro do STJ revoga a decisão da desembargadora Paula Cunha e Silva, publicada pelo Acessa no dia 13 de agosto, em que havia acatado o recurso do Ministério Público e pedido a prisão preventiva dos envolvidos.

A decisão abrange também Thiago Nazário Machado, outro policial civil envolvido na Operação Transformers, que investiga um extenso esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, roubo, receptação e adulteração de veículos em Juiz de Fora e áreas adjacentes. Ambos haviam sido presos em outubro de 2022, no âmbito da mesma operação.

De acordo com o desembargador Otávio de Almeida Toledo, a nova determinação prevê que Rafael Gomes deverá cumprir medidas como comparecimento mensal ao juiz, recolhimento domiciliar durante a noite e a manutenção de seu afastamento de funções públicas. O cumprimento dessas medidas será supervisionado pela 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora.

Os outros envolvidos permanecem detidos em Belo Horizonte.

