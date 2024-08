Na noite dessa sexta-feira (23), um carro caiu no Rio Paraibuna após bater em um ônibus na Avenida Brasil, próximo ao Terminal Rodoviário, em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro foi arremessado para o interior do rio após a colisão. A motorista, cuja idade não foi divulgada, sofreu ferimentos leves no pescoço devido ao uso do cinto de segurança e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foi realizada uma varredura para verificar se havia mais vítimas, mas não foi informado se alguma foi localizada.

A reportagem entrou em contato com a Via JF, empresa responsável pelo ônibus, e aguarda retorno.