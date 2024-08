Neste domingo (25), as linhas de ônibus 332 (Vila Ideal), 333 (Granjas Primavera), 335 (Granjas Bethel), 399 (Olavo Costa) e 143 (Bela Aurora) terão alterações temporárias em seus itinerários devido à interdição de vias para eventos sociais e atividades de lazer.

A Rua Albino Esteves, no Bairro Vila Ideal, será interditada a partir das 8h para atividades de entretenimento. Com isso, as linhas 332, 333, 335 e 399 terão seus trajetos alterados até o término do evento. No Bairro Centenário, a Rua Antônio Celeste será interditada a partir das 9h para um evento social, impactando o itinerário da linha 143.

Confira as alterações nos itinerários:

Linha 332 (Vila Ideal)

Sentido bairro/Centro: ..., Rua Olegário Pinto, Rua Afonso Celso, Rua Professora Mirtes Monteiro, Av. Francisco Valadares, ...

Sentido bairro: Sem alteração.



Linha 333 (Granjas Primavera)

Sentido bairro: ..., Rua Olegário Pinto, Rua Afonso Celso, Rua Professora Mirtes Monteiro, Av. Francisco Valadares, ...

Sentido bairro/Centro: Sem alteração.



Linha 335 (Granjas Bethel)

Sentido bairro: ..., Rua Afonso Celso, Rua Professora Mirtes Monteiro, Av. Francisco Valadares, ...

Sentido bairro/Centro: Sem alteração.



Linha 399 (Olavo Costa)

Sentido bairro/Centro: ..., Av. Francisco Valadares direto (não entrar na Rua Olegário Pinto).

Sentido bairro: Sem alteração.



Linha 143 (Bela Aurora)

Devido à interdição da Rua Antônio Celeste, a linha 143 deverá acessar a Rua Sílvio Romero e realizar o ponto final em frente ao prédio da Receita Federal até a liberação da via.

As mudanças permanecerão até o final dos eventos e a liberação das vias.