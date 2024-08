Na tarde dessa sexta-feira (23), um incêndio em vegetação foi registrado na Rua Aurora Tristão, no Bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora. A equipe de Bombeiros foi acionada e iniciou o combate ao fogo utilizando água, devido à proximidade das chamas com as residências. Aproximadamente quatro mil litros de água foram gastos durante a operação.



Com a chegada da noite, a situação tornou-se mais perigosa devido à dificuldade de acesso à mata e à baixa visibilidade. No entanto, como as chamas restantes não representavam um risco imediato para as residências, foi permitido a suspensão temporária das atividades.

Durante a noite, o incêndio reiniciou, exigindo que a equipe retornasse ao local para continuar o combate. O fogo foi controlado e não houve danos às propriedades próximas.