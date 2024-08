A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou uma nova apreensão de azeite de oliva com suspeitas de adulteração. Na última sexta-feira (23), 1.152 litros do produto foram recolhidos em dois estabelecimentos da cidade. A ação, que está em andamento desde o dia 16 de agosto, foi solicitada pela Polícia Federal em colaboração com o Ministério da Agricultura. É a segunda apreensão em menos de uma semana, pois, ainda na última quarta-feira (21), a Agência apreendeu mais de 1.300 litros de azeite.

Segundo o órgão, foram apreendidos 1.111,50 litros de azeite da marca Esmeralda, 14,5 litros da marca Vale dos Vinhedos e 26 litros da marca Campo das Oliveiras. A equipe de fiscalização identificou irregularidades, como divergências nos registros dos produtos e a ausência de informações essenciais nos rótulos.

Todo o material apreendido será enviado para análise pelo Ministério da Agricultura.