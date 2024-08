Rio Paraibuna e córregos de Juiz de Fora passam por processo de limpeza

Começou nessa segunda-feira (26) o processo de limpeza e desassoreamento dos cursos d'água em Juiz de Fora. A ação, que visa aumentar a capacidade de vazão e prevenir enchentes, vai ser realizada no Rio Paraibuna, em córregos e outros cursos d'água da cidade.

Segundo a Prefeitura, neste primeiro momento, as equipes da Secretaria de Obras (SO) estão concentradas no Bairro Industrial, onde ocorre a limpeza do córrego Humaitá. Os serviços incluem a remoção de detritos e resíduos artificiais, como o acúmulo e descarte de lixo. Todo o material recolhido é encaminhado ao aterro sanitário.