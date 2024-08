Na tarde do último domingo (25), a churrascaria Chimarron, localizada próxima ao supermercado Bahamas, em Juiz de Fora, teve seu atendimento interrompido devido ao furto de cabos de energia de sua subestação. O crime foi descoberto pela manhã, quando eletricistas responsáveis pela manutenção do supermercado identificaram problemas na subestação de energia, que apresentava falhas desde as 2h da manhã.

De acordo com relatos, os profissionais foram chamados para realizar a manutenção e, ao concluírem o serviço, perceberam que a porta da sala do quadro de energia estava entreaberta, o que levantou suspeitas. Ao investigarem o local, encontraram o suspeito escondido em um canto da sala. Ele tentou fugir, mas foi impedido pelos funcionários de segurança do Bahamas, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo informações da PM, o autor não ofereceu resistência durante a prisão. As testemunhas constataram que o indivíduo havia mexido na parte elétrica durante a madrugada, cortando e subtraindo pedaços de fios. Além dos fios furtados, muitos outros foram cortados, e um dos quadros de energia foi desmontado. No local, os policiais encontraram uma serra que teria sido utilizada no crime, mas os fios não foram recuperados.

Devido ao furto, todos os equipamentos que dependem de energia trifásica na churrascaria Chimarron, incluindo ar-condicionado, freezers e a câmara fria, pararam de funcionar, causando a interrupção do atendimento e afetando também a operação do supermercado Bahamas. A extensão dos danos ainda não foi mensurada.

O autor, que vive em situação de rua, alegou que não furtou os fios, afirmando que entrou no local apenas para defecar. No entanto, as câmeras de segurança do local podem ter registrado a ação do suspeito. A perícia técnica compareceu ao local e o autor foi conduzido à delegacia.