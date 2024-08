Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas na Rua Amadeu Timponi, no Bairro Verbo Divino, em Juiz de Fora. O caso ocorreu nessa segunda-feira (26).

Segundo a ocorrência, ao perceber a aproximação de uma equipe policial, o suspeito tentou fugir, correndo e dispensando um objeto que estava em sua mão. Os policiais o perseguiram e conseguiram alcançá-lo.

Com o apoio do cão Brasão, das Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), durante a busca pessoal e uma varredura na área, foram encontradas 41 buchas de maconha, duas buchas de maconha não endoladas, 19 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma munição calibre .380, R$ 315,00 em dinheiro e embalagens plásticas usadas para dolagem.

Os materiais foram apreendidos, e o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia.



