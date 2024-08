Em comemoração ao Dia do Nutricionista, que ocorre em 31 de agosto, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora preparou uma semana especial de atividades voltadas tanto para a comunidade acadêmica quanto para o público em geral. A Semana do Nutricionista acontecerá entre os dias 28 e 31 de agosto, oferecendo uma programação variada que inclui palestras, atendimentos e cursos, todos com foco na promoção da saúde e no aprimoramento profissional.

A abertura das atividades será na quarta-feira, 28 de agosto, com a oficina sobre rotulagem de alimentos, realizada em parceria com o Projeto de extensão “Mulheres Empreendedoras e Empoderadas”. Esta oficina abordará a importância da rotulagem correta para o sucesso dos produtos alimentícios e contará com apenas 20 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/duffPUbg4gvou9vu9

No mesmo dia, também serão oferecidos atendimentos à comunidade externa, como a avaliação de bioimpedância e orientações nutricionais. Além disso, a Clínica Escola de Nutrição também abre inscrições para marcação de consultas, garantindo a continuidade dos atendimentos à população pelo link https://docs.google.com/forms/d/1DJb9KDBWyPsi_R91o4YJyZSwJRyQccRcfwl9jDVeooc/edit?usp=drivesdk

Na quinta-feira, 29 de agosto, a programação contará com uma aula magna ministrada por Ana Bonfá, nutricionista e educadora física, que abordará técnicas de avaliação física e nutricional, essenciais para a prática profissional. Na sequência, Thamila Cezano, também nutricionista, apresentará uma palestra sobre a relação entre alimentação saudável e o desempenho em atividades físicas, destacando estratégias nutricionais para melhorar os resultados dos praticantes.

Para encerrar a Semana do Nutricionista, nos dias 30 e 31 de agosto, será realizado um curso intensivo de Avaliação Física Integrada, também conduzido por Ana Bonfá. O curso é voltado para profissionais de saúde e educação física e promete aprofundar os conhecimentos em técnicas avançadas de avaliação física. As inscrições para o curso devem ser feitas diretamente com a palestrante.

As atividades da Semana do Nutricionista gratuitas e abertas à comunidade, com exceção do curso de Avaliação Física Integrada. As vagas são limitadas, e as inscrições para as palestras e atendimentos já estão abertas, sendo recomendável garantir a participação o quanto antes.