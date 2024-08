A Prefeitura de Juiz de Fora publicou nesta terça-feira (27) no Atos do Governo o tombamento do conjunto esportivo do Colégio Granbery. Como divulgado anteriormente pelo Acessa, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio já havia aprovado o tombamento em janeiro.

O documento inclui as áreas do conjunto esportivo, parque aquático e quadras poliesportivas (incluindo o ginásio), campo de futebol, edifício Charles Alexander Long: fachadas, volumetria, escada em madeira, piso presente no pavimento térreo da edificação do conjunto e o Bosque.

Uma das principais justificativas para o tombamento foi o valor histórico e cultural do local. A publicação destaca ainda área tombada: "Fica tombado, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 e da Lei Municipal nº 10.777, de 15 de julho de 2004, o Conjunto Esportivo do bairro Granbery conformado pelas ruas: Sampaio; Barão de Santa Helena; Dr. Tarboux e Batista de Oliveira.