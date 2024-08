Na tarde do último domingo (25), o corpo de Pedro Paulo Bandeira Bastos de Melo, de 33 anos, natural de Juiz de Fora, foi encontrado em uma área de mata em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele havia se mudado para o estado há cerca de cinco meses e estava desaparecido desde o dia 20 de agosto.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal de Notícias OZK, a vítima foi encontrada com a cabeça decapitada e com as mãos e pés amarrados. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (Pcerj) vai abrir um inquérito para investigar as circunstâncias da suspeita de homicídio.