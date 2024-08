O número de contato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) está fora do ar desde essa quarta-feira (29) em Juiz de Fora e região. Em nota, a assessoria de comunicação informou que o problema foi causado por uma falha no sistema da Operadora ALGAR, devido a um rompimento de cabos.

Para entrar em contato com o Samu, os usuários devem ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) ou utilizar os números alternativos: (38) 2101-7304 e (38) 3016-2484.

