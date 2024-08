O Coletivo Vitaminas, grupo feminino que vem fortalecendo a cena do skate em Juiz de Fora, será o destaque da roda de conversa “Entre Manobras e Desafios: A Força do Coletivo Feminino no Skate Local”, que acontece nesta quinta-feira (29), às 20h, no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O evento, gratuito e aberto ao público, discutirá o empoderamento feminino no skate e suas implicações na ocupação de espaços urbanos.

O evento, que ocorrerá na sala 330, é fruto do projeto de iniciação científica, “A Cultura do Skate como Meio de Expressão: Intersecções entre Comunicação, Juventudes, Relações de Raça e Gênero”. Coordenado pela professora Aline Maia, doutora em comunicação e especialista em temas relacionados à cultura urbana e juventude, o projeto busca explorar as complexas relações entre o skate, a comunicação e as identidades sociais.

O Coletivo Vitaminas compartilhará suas experiências, desafios e conquistas em um ambiente historicamente marginalizado, onde a presença feminina é muitas vezes subestimada. O coletivo tem se destacado por sua atuação na ocupação de espaços públicos, utilizando o skate como ferramenta de empoderamento e resistência.

Além de discutir as questões de gênero no skate, a roda de conversa abordará como as mulheres skatistas estão redefinindo a ocupação das cidades. Ao se apropriarem de espaços urbanos, essas mulheres não apenas reivindicam seu direito à cidade, mas também desafiam normas sociais e padrões de comportamento.

