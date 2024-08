Nesta sexta-feira (30), uma manutenção da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) na quarta adutora vai alterar o trânsito na Avenida Garcia Rodrigues Paes, no Bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora. Durante o período de manutenção, a via vai operar no esquema de "Pare e Siga".

Apesar da intervenção, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que o abastecimento de água da região não será afetado. A manutenção, que começa logo após a curva do Auto Posto Energia, está prevista para continuar até o próximo domingo (1º).

A Secretaria de Mobilidade Urbana orientou, em nota, que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho em manutenção.