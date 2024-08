No próximo dia 4 de setembro, quarta-feira, às 19h, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora realizará um evento aberto ao público para discutir os "Impactos do Uso da I.A. na Economia Criativa - Perspectivas Práticas e Questões Éticas". O encontro, que acontecerá no Auditório Guimarães Rosa, reunirá especialistas em jornalismo, publicidade e propaganda, e design gráfico para abordar como a inteligência artificial (IA) está moldando essas áreas.

O impacto da IA na economia global tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas recentes. Um relatório da PwC (PricewaterhouseCoopers), uma das maiores empresas de consultoria do mundo, estima que a IA poderá adicionar até US$ 15,7 trilhões à economia global até 2030. O estudo destaca que setores criativos, como publicidade e mídia, serão profundamente afetados por essas tecnologias, que podem tanto otimizar processos quanto levantar questões éticas significativas.

A doutora em Comunicação Aline Maia, coordenadora dos cursos de Economia Criativa da Estácio, enfatiza a necessidade de uma formação sólida para que os profissionais possam utilizar a IA de forma eficaz e ética. "Mesmo com o avanço da tecnologia, o sucesso de sua aplicação depende de profissionais bem capacitados," afirma Aline, reforçando o papel da universidade como um espaço essencial para o desenvolvimento de competências e networking.

O publicitário Renan Caixeiro, co-fundador da E-Dialog e do Reportei, trará uma visão prática sobre a utilização da IA em estratégias de marketing. Ele abordará como a automação e a análise de dados estão revolucionando a forma como as empresas se comunicam. Segundo dados da McKinsey & Company, 45% das atividades em marketing digital podem ser automatizadas, destacando a importância de dominar essas ferramentas.

Grupo Yduqs representado

O evento será aberto pelo jornalista Marcelo Kanhan, Diretor de Comunicação Corporativa da YDUQS, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Kanhan trará uma discussão de grande relevância sobre o uso da inteligência artificial na comunicação corporativa. Em sua exposição, ele explorará como essa tecnologia emergente pode ser utilizada para fortalecer a imagem institucional, promovendo uma comunicação mais eficaz e transparente.

Com vasta experiência à frente da comunicação de um grupo que impacta milhares de estudantes em todo o país, Kanhan também abordará as responsabilidades éticas no uso dessas ferramentas, refletindo as preocupações crescentes do setor quanto ao uso responsável da IA, especialmente em um cenário onde a transparência e a confiança são cada vez mais valorizadas.