A dor crônica afeta cerca de 40% da população brasileira, gerando impactos profundos na qualidade de vida dos indivíduos e apresentando desafios complexos para a saúde pública. Para discutir os fatores que levam à cronificação da dor, Vanderson Souza, bacharel em Educação Física e especialista em dor pelo Instituto Israelita Albert Einstein, ministrará a palestra "Dor, por que ela se torna crônica? Aspectos Neurofisiológicos e Biopsicossociais" no dia 3 de setembro, às 19h30. O evento, que será gratuito e aberto ao público, acontecerá no Auditório Guimarães Rosa, no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.

Com vasta experiência na área de reabilitação e atuação como Personal Trainer, Vanderson Souza abordará os mecanismos neurofisiológicos e biopsicossociais que transformam a dor aguda em crônica. A palestra tem como objetivo proporcionar uma compreensão mais profunda sobre essa condição, que persiste além do período natural de uma lesão e afeta múltiplos aspectos da vida dos indivíduos, desde o emocional até o profissional.

Durante a palestra, Vanderson destacará a importância de uma abordagem multidisciplinar no manejo da dor crônica, ressaltando que o profissional de educação física desempenha um papel crucial nesse contexto, muitas vezes passando mais tempo com o paciente do que outros membros da equipe de saúde. Além disso, ele discutirá como a atividade física pode ser uma ferramenta eficaz tanto para reduzir a dor quanto para melhorar o bem-estar geral dos pacientes.

Coordenado pelo professor Renato Souza, o curso de Educação Física da Estácio Juiz de Fora apoia a iniciativa, que busca sensibilizar a comunidade acadêmica e o público em geral sobre a necessidade de se atualizar em relação ao tratamento da dor crônica, considerada uma doença de grande prevalência e complexidade no Brasil.