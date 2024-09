Nesta segunda-feira (2) a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) está realizando um reparo emergencial na rede de água que passa pela BR-040, na altura do Km 773, no bairro Barreira do Triunfo. Para realização dos serviços, foi necessário suspender o fornecimento de água local, comprometendo o abastecimento de Barreira do Triunfo e Novo Triunfo. O caminhão pipa da companhia está atendendo a região até que os reparos sejam concluídos, o que deve acontecer por volta das 18 horas desta segunda-feira.