Em razão do Desfile Cívico no Bairro Benfica, nesta quinta-feira (5), várias ruas terão trechos interditados a partir das 6h até o término do evento. As interdições ocorrerem nas seguintes vias:

Rua Henrique Dias, entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Diogo Álvares;

Rua Evaristo da Veiga, entre a Avenida Inês Garcia e a Rua Henrique Dias;

Rua Bento Gonçalves, entre a Rua Martins Barbosa e a Rua Henrique Dias;

Rua dos Guararapes, entre a Rua Martins Barbosa e a Rua Henrique Dias;

Rua Marília, entre a Rua Martins Barbosa e a Rua Henrique Dias;

Rua Paulo Garcia.

Além disso, devido às interdições, o itinerário das linhas de ônibus 715, 716, 717, 724, 728, 735, 736, 741, 743, 744, 746, 755, 766 e 767 será alterado. Os cruzamentos da Rua Evaristo da Veiga com a Avenida Inês Garcia, a Rua Martins Barbosa, e a Rua Henrique Dias permanecerão liberados para o tráfego. Veja como vai ficar:



Sentido Centro/bairro:

Linha 715: ..,Av. Juscelino Kubitschek, Rua Martins Barbosa, Rua Paulo Garcia, Rua Inês Garcia, Rua Evaristo da Veiga, Rua Dona Ana Sales…



Linha 767: ...,Av. Juscelino Kubitschek, Rua Porto Seguro, Rua Marília, Rua Tomé de Souza (à direita), Av. Juscelino Kubitschek (à esquerda), Rua Martins Barbosa, Rua Bartolomeu Bueno, Rua Inês Garcia, Av. Juscelino Kubitschek, …

Demais linhas: Sem alteração.



Sentido bairro/Centro:

Linha 715: ...,Rua João Ribeiro Novaes, Rua Dona Ana, Rua Evaristo da Veiga, Rua Inês Garcia,

Av. Juscelino Kubitschek, …

Linha 716: ..., Rua dos Guararapes, Rua Dona Ana Sales, Av. Juscelino Kubitschek, …

Linha 724: ..., Rua Evaristo da Veiga, Rua Dona Ana Sales, Av. Juscelino Kubitschek, …

Linha 735: ..., Rua Dona Ana Sales, Av. Juscelino Kubitschek, …

Linhas 736 e 755: ..., Rua Martins Barbosa, Rua Bartolomeu Bueno, Av. Inês Garcia, …

Linhas 717: ..., Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias (à esquerda), Rua Bartolomeu Bueno, Av. Inês Garcia, Av. Juscelino Kubitschek …

Linha 728 e 766: ..., Rua Henrique Dias, Rua Bartolomeu Bueno, Rua Inês Garcia, …

Linha 757: ..., Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias (à esquerda), Rua Bartolomeu Bueno, Av. Inês Garcia, …

Linha 767: ..., Rua Inês Garcia, Av. Juscelino Kubitschek, …

Linhas 741, 743, 744 e 746: ..., Av. Antônio Simão Firjam, Av. Juscelino Kubitschek, …