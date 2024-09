As provas para o Concurso Público do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) serão aplicadas neste domingo (8) às 9h15. Os candidatos do certame já podem consultar o local da prova no site da banca organizadora.

Conforme a listagem, a primeira fase do concurso será realizada em quatro locais, sendo: Rede de Ensino Apogeu da Rua Santo Antônio, 382; Apogeu Santo Antônio II, também localizado na Rua Santo Antônio, 437; na Faculdade Universo, na Av. Dos Andradas, 731 no Morro Da Glória e na Unipac, localizada na Av. Juiz De Fora, 1100, no Granjas Bethânia.

O candidato deve apresentar documento de identidade original com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Os portões serão abertos em até uma hora antes do início das provas e fechados, impreterivelmente, às 9h, considerando o horário de Brasília/DF.

Conforme recomendado em edital, na Área do Candidato do site da banca organizadora também é possível acessar e imprimir o Comprovante Definitivo de Inscrição com mais orientações.





