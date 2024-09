Nessa terça-feira (3), um homem foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Juiz de Fora, após uma denúncia anônima de um morador do Bairro Santa Efigênia sobre a prática de tráfico de drogas na região.

De acordo com a ocorrência, o denunciante relatou que a atuação de uma organização criminosa no local estava ameaçando os moradores. Co isso, a PM realizou buscas em um condomínio do bairro, onde localizou drogas e deteve um suspeito.

Foram apreendidas seis barras e 33 tabletes de maconha, três pedras, duas porções e 12 pinos de cocaína, uma pedra de crack, uma balança de precisão, e material para embalar drogas.

O suspeito, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido.