O Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira informou que há um paciente sem identificação no local. O homem deu entrada no dia 3 de setembro, trazido pelo SAMU do bairro Nossa Senhora de Lourdes, na altura do número 635.



As características da paciente são: homem adulto, branco, estatura aproximada de 1,90m, aproximadamente 45 anos de idade. Possui tatuagens no braço direito, braço esquerdo, pé esquerdo, em cima da sobrancelha esquerda e pé direito.



O HPS pede para quem tiver alguma informação, ligar para o telefone: (32) 3690-8358