Neste sábado (7), será comemorado o Dia da Independência do Brasil com o desfile cívico-militar na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora. Para a realização do evento, serão feitas interdições e mudanças no trânsito no Centro da cidade a partir das 6h, permanecendo até o término do desfile.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a Avenida Rio Branco terá todas as suas pistas interditadas entre a Avenida Itamar Franco e a Rua Silva Jardim. A pista central, utilizada para o transporte coletivo, também será bloqueada no trecho que vai da Avenida Procópio Teixeira até a Silva Jardim. Além disso, as ruas transversais à Avenida Rio Branco, entre a Avenida Itamar Franco e a Rua Benjamin Constant, terão o tráfego interrompido enquanto durar o evento.

Para garantir o retorno dos ônibus que vêm da Avenida Itamar Franco em direção à Avenida Rio Branco, a Rua Rei Alberto terá o fluxo invertido, permitindo que a circulação aconteça da Rua Santo Antônio até a Rio Branco, onde o trecho da pista lateral direita será liberado até a Avenida Itamar Franco. A montagem do palco para as cerimônias começa na noite desta quinta-feira (5), resultando no estreitamento de pista na altura da Rua Halfeld.

Linhas de ônibus que trafegam pela região também sofrem alterações de itinerário durante o evento, impactando os usuários do transporte público. Veja como ficam:





Itinerário sentido Manoel Honório/Bom Pastor:



Linhas: 100,104, 106, 108, 115, 117 a 125, 129 a 137, 139, 141, 142, 143, 145, 151 e 199:...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes nestas vias.



Itinerário sentido Bom Pastor/Manoel Honório:

Linhas: 100,104, 106, 108, 115, 117 a 125, 129 a 137, 139, 141, 142, 143, 145, 151 e 199:...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes nestas vias.



Itinerário sentido Manoel Honório/Centro:

Linhas 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150 e 155: ...Av. Rio Branco (pista central) Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld.



Itinerário sentido Bom Pastor/Santa Terezinha:

Linha 111 :...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes nestas vias.



Itinerário sentido Santa Terezinha/Bom Pastor:

Linha 111: … Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral).

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld.



Itinerário sentido Manoel Honório/Centro:

Linhas 201 a 210: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco...

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld.



Itinerário sentido Manoel Honório/Bom Pastor:

Linhas 239, 249 e 259: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)…

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Rua Halfeld.



Itinerário sentido Bom Pastor/Manoel Honório:

Linhas 239, 249 e 259: ...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco...

Ponto de parada: Pontos de ônibus já existentes.



Itinerário sentido Manoel Honório/Bom Pastor:

Linhas 211, 215, 216, 218, 220, 226: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)…

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas esquina com Rua Halfeld e Av. Itamar Franco próximo ao Procon.



Itinerário sentido Bom Pastor/Manoel Honório:

Linhas 211, 212, 215, 216, 218, 220, 226: ..., Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco, ...

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/Bom Pastor:

Linha 222: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)…

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas esquina com Rua Halfeld, Av. Itamar Franco em próximo ao Procon.



Itinerário sentido Bom Pastor/Centro:

Linha 222: ...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Poço Rico/Manoel Honório:

Linha 311: ...Viaduto Augusto Franco, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Manoel Honório/Poço Rico:

Linha 311: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas...



Itinerário sentido Manoel Honório/Centro:

Linhas 404, 405, 406: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/Manoel Honório:

Linhas 404, 405, 406: ...Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/bairro:

Linhas 600, 601, 602 e 622: ...Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Morro da Glória/Centro:

Linha 611 e 612: ...Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Zona Norte/Bom Pastor:

Linha 626: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)...



Itinerário sentido Bom Pastor/Zona Norte:

Linha 626:...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido bairro/Centro:

Linhas 701, 709 e 737: ...Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas…



Itinerário sentido bairro/Centro:

Linhas 703, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 757, 761, 777: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas…



Itinerário sentido Zona Norte/Bom Pastor:

Linha 766: …Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Bom Pastor/Zona Norte:

Linha 766: …Av. Rio Branco, Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (pista lateral)…



Itinerário sentido Manoel Honório/Centro:

Linhas 402 e 403: ...Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco...

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/Manoel Honório:

Linhas 402 e 403: ...Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido São Mateus/Centro:

Linhas 501, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 518, 520, 521, 522, 524, 526, 527, 528,

537 e 599: ...Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases...

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/São Mateus:

Linhas 501, 508, 509, 510, 515, 518, 520, 521, 522, 526 ...Av. Francisco Bernardino, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco…

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas esquina com Rua Barão de São João Nepomuceno.

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/São Mateus:

Linha 560:

…,..., Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco,...

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/São Mateus:

Linhas 524 e 527: ...Av. Francisco Bernardino, Rua Roberto Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral)…

Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas esquina com Rua São João Nepomuceno e pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido São Mateus/Centro:

Linhas 524 e 527: ...Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Trav. Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/São Pedro:

Linhas 513, 530, 533, 536, 538, 540, 542: ...Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Linhas 539, 544 e 548: … Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco ...



Itinerário sentido Rodoviário/Avenida Rio Branco:

Linha 640: …, Av. Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral), ...



Itinerário sentido Avenida Rio Branco/Rodoviária:

Linha 640: ...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Trav. Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Zona Norte/Bom Pastor:

Linha 636: …, Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral),...



Itinerário sentido Bom Pastor/Zona Norte:

Linha 636:..Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Centro/bairro:

Linha 620:...Av. Getúlio Vargas, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.



Itinerário sentido Zona Norte/Bom Pastor:

Linhas 646: …Av. Rio Branco, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Rua Santo Antônio, Rua Rei Alberto, Av. Rio Branco (pista lateral) ...



Itinerário sentido Bom Pastor/Zona Norte:

Linhas 646: ...Av. Rio Branco (pista lateral), Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco…

Ponto de parada: Pontos de ônibus existentes.

