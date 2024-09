A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) agora conta com dois novos pontos de coleta seletiva de eletrônicos. Um está localizado no prédio da Reitoria, no campus Juiz de Fora, e o outro na Sede Administrativa do campus Governador Valadares. Esta iniciativa visa promover a destinação correta de resíduos eletrônicos e fortalecer a prática da sustentabilidade entre a comunidade acadêmica.



De acordo com a instituição, os novos coletores aceitam equipamentos eletrônicos de pequeno e médio porte, como computadores, monitores, impressoras, celulares, eletrodomésticos, pilhas e baterias. A instalação desses pontos de coleta em locais estratégicos e de fácil acesso permite não só atender toda a comunidade acadêmica, mas também possibilitar o acesso ao público externo, o que deve aumentar significativamente a quantidade de resíduos eletrônicos recolhidos.

A ação é fruto de uma parceria entre a UFJF e a Green Eletron – Gestora para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos, uma empresa vinculada à Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). A Green Eletron será responsável pelo recolhimento periódico dos equipamentos, pilhas e baterias armazenados, que serão então encaminhados para empresas especializadas em reciclagem de cada tipo de material.

Para a diretora de Sustentabilidade e Patrimônio da UFJF, professora Rosana Colombara, esta ação representa um avanço significativo no compromisso da Universidade com a sociedade.