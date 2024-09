Nesta quinta-feira (5), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) anunciou as novas datas para a manutenção da quarta adutora localizada na Avenida Garcia Rodrigues Paes, no Bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora. O serviço será realizado entre esta sexta-feira (6) e o próximo domingo (8).

Para a execução dos trabalhos, será necessária uma interdição parcial do trânsito no sentido Centro/Bairro. Durante o período de manutenção, o trânsito será controlado por meio de uma operação de "Pare e Siga", garantindo a circulação em ambos os sentidos da via.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta que a Cesama sinalize o local de forma adequada para garantir a segurança de pedestres e motoristas. A vala aberta para os trabalhos será aterrada de um dia para o outro, a fim de minimizar transtornos. A companhia solicita que todos mantenham atenção redobrada ao transitar pelo trecho durante o período das obras.

Além disso, em nota a Cesama confirmou que a manutenção da adutora não vai afetar o abastecimento da região.