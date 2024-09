Um motorista, de aproximadamente 30 anos, morreu após bater carro contra um poste na Rua Galileu Picorelli, no Bairro Distrito Industrial, em Juiz de Fora. O impacto derrubou o poste, bloqueando a via completamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), o condutor perdeu o controle do veículo, resultando no acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após a constatação do óbito, o corpo foi removido pela funerária.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que a queda do poste causou interrupção de energia em nove residências. Uma equipe foi enviada para substituir o poste, e a previsão é que o fornecimento de energia seja normalizado durante a tarde.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram presentes no local. A reportagem entrou em contato com as corporações e a Polícia Civil, e aguarda mais informações.

