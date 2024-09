Na madrugada deste sábado (7), um acidente na BR-267, no Bairro Floresta, em Juiz de Fora, envolveu dois veículos e resultou em um carro sendo arremessado para o quintal de uma residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos perdeu o controle ao fazer uma curva e bateu em um carro, que estava na direção oposta e passava por um quebra-molas. O impacto projetou o carro atingido para dentro do quintal de uma casa próxima.

O acidente envolveu três pessoas: um homem e uma mulher no veículo atingido, e um homem no carro que perdeu o controle. Todos os ocupantes sofreram ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando as vítimas para atendimento médico. A equipe do Corpo de Bombeiros, que também foi chamada, não pôde acompanhar o atendimento devido a uma outra ocorrência. A Polícia Militar esteve no local para auxiliar na situação.