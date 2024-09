Um motociclista, jovem de 25 anos, morreu após cair de uma altura entre 7 e 8 metros no Viaduto Roza Cabinda, na Região Central de Juiz de Fora, na tarde desse domingo (8), por volta das 14h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), a vítima perdeu o controle da moto, bateu no muro de contenção do viaduto e caiu na Rua Francisco Bernardino, via localizada abaixo do viaduto. No local do acidente, os Bombeiros não encontraram a moto, apenas uma peça da carenagem do veículo.

No momento do atendimento, o jovem, que usava capacete e shorts, não apresentava pulso e não respirava. Após os primeiros socorros, os bombeiros conseguiram restabelecer o pulso e a respiração.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para transferir o jovem para atendimento médico especializado. No entanto, durante o transporte, a vítima não resistiu e faleceu.