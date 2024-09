O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) divulgou nesta segunda-feira (9) o gabarito preliminar do concurso público realizado nesse domingo (8). O concurso contou com 4.786 inscrições. No total, 4.060 candidatos compareceram para o exame, sendo 726 ausentes.

Os candidatos que realizaram a prova têm até o dia 11 para apresentar recurso em relação ao gabarito, cujo modelo está no Anexo VII do edital, na Área do Candidato do site do IBGP.



A segunda etapa para os cargos de Auxiliar de Serviços e Motorista está prevista para acontecer em novembro e os candidatos devem ficar atentos às divulgações no site da banca organizadora e do Demlurb. O aviso será publicado no endereço eletrônico novo.ibgpconcursos.com.br.



Veja o gabarito no site da banca organizadora.