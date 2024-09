Dois homens, de 54 e 40 anos, foram multados em 574.312,56 cada por provocarem o incêndio no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora na última quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os dois são moradores da região e faziam a limpeza de um lote na quinta-feira (5). As multas somam R$ 1.148.625,12.

Ainda conforme a PMMA, os autores também vão responder por crime ambiental por “provocar incêndio em mata ou floresta”, segundo o artigo 41 da lei 9605 de 1998 com penas que podem chegar a 4 anos de reclusão.

A área queimada equivale a 199 campos de futebol.

O fogo foi combatido por três militares da corporação e cerca de 30 brigadistas da Nexa, empresa de mineração localizada nas imediações, que disponilizou também cinco caminhões-pipa.

Foram quase 200 hectares de queimada.