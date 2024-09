Um motociclista de 40 anos morreu após uma batida com um carro na Avenida Eugênio do Nascimento, no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu na manhã dessa segunda-feira (9).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a vítima ainda com vida, mas com um trauma grave e sinais de choque. Durante o transporte para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), o motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, faleceu na ambulância.

O motorista do carro, de 31 anos, também se feriu e apresentava dores no quadril, embora sem sinais aparentes de fratura. Ele também relatou ter perdido a consciência no momento do acidente. O Samu o encaminhou ao HPS, onde recebeu o atendimento necessário.

Tags:

acidente | Morre | Motociclista