Bombeiros combatem incêndio em área próxima a escola no Bairro Costa Carvalho

Na noite dessa terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma área próxima a uma escola na Avenida Sete de Setembro, no Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora. O fogo, que já havia sido apagado durante a tarde, reacendeu e precisou de nova intervenção dos militares.

De acordo com informações da corporação, foram utilizados abafadores e aproximadamente 4 mil litros de água para extinguir as chamas. Ao todo, o incêndio atingiu cerca de um hectare de vegetação. As causas do incidente ainda não foram identificadas.