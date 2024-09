Foi criada mais uma linha de ônibus urbano, a partir do próximo domingo, 15 (linha 409 – Santa Rita), em juiz de Fora. O veículo é adaptado e funcionará em dias úteis, finais de semana e feriados.



Confira qual será o itinerário da linha 409:



Sentido Bairro/Centro: Rua Doutor Geraldo Paleta, 54 – ponto final, Rua Agenor B. Garcia, Rua Orvile Derby Dutra, Rua Marina Oliveira, Rua Doutor Lindolfo Lage, Rua Barão do Retiro, Rua Danilo Brevegliere, Rua Américo Lobo, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Motta, Avenida Presidente Getúlio Vargas,763 - ponto final.





Sentido Centro/Bairro: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 763, Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Governador Valadares, Rua Eugênio Fontainha, Rua Barão do Retiro, Rua Doutor Lindolfo Lage, Rua Marina de Oliveira, Rua Orvile Derby Dutra, Rua Oscar de Oliveira, Rua Marina Ribeiro de Oliveira (retorno), Rua Marina Ribeiro de Oliveira, Rua São Pancrácio, Rua São Tarcísio, Rua Vicente Vieira da Motta, Rua Orvile Derby Dutra, Rua Agenor B. Garcia, Rua Dr. Geraldo Paleta, 54 - ponto final.