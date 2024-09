Na manhã desta quarta-feira (11), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em vegetação que se alastrou por aproximadamente 5 hectares, incluindo áreas com bambus e samambaias, próximo a uma escola e algumas residências no Bairro centenário, em Juiz de Fora. O fogo ameaçava a estrutura do muro da escola e as casas vizinhas.

De acordo com o CBMG as chamas foram contidas , utilizando cerca de 3 mil litros de água para o combate direto ao incêndio. Graças à rápida atuação dos bombeiros, não houve registro de feridos, e o fogo foi controlado antes que causasse danos às edificações próximas.