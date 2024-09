No fim da tarde dessa quarta-feira (11), o Corpo de Bombeiros (CB) combateu um incêndio em uma mata localizada na Rua São Lourenço, no Bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. As chamas ameaçavam uma oficina mecânica, onde havia cerca de 20 carros e três caminhões estacionados.



Segundo os militares, o local do incêndio era de difícil acesso, pois havia um barranco de aproximadamente 80 metros de altura entre as ruas São José e São Lourenço, com grande quantidade de entulho e restos de madeira.

Ao chegarem ao local, foi constatada a ameaça à oficina mecânica, e com isso foi montada uma linha de combate direto para proteger os veículos e conter as chamas ao longo do barranco, até onde foi possível. Ao final, restaram alguns focos de incêndio em áreas de difícil acesso.

Devido à declividade e à recorrência de incêndios na área, o solicitante foi orientado sobre a necessidade de limpeza dos imóveis para reduzir os riscos futuros.

Os bombeiros realizaram o rescaldo e finalizaram a ocorrência.