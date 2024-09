Nessa quarta-feira (11), duas batidas entre carro e moto com vítimas foram registradas em Juiz de Fora. Os acidentes ocorreram no Viaduto Roza Cabinda, no Centro da cidade, e em um cruzamento do Bairro Mariano Procópio.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), presente nas duas ocorrências, a primeira batida aconteceu por volta das 17h. As vítimas, um homem e uma mulher de 29 anos, foram atendidos no local. A mulher foi socorrida com queixa de dor no joelho e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, e o homem foi levado para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Já a segunda batida foi registrada por volta das 21h, no cruzamento das ruas Henrique Burnier e Cabo Frio, no Bairro Mariano Procópio. Ainda de acordo com o Samu, o acidente deixou uma vítima de 39 anos, que sofreu edema no tornozelo esquerdo e apresentou traumatismo cranioencefálico com perda de consciência. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre as ocorrências e aguarda retorno.



Carro